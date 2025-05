Flag football, due successi per le Piratesse nel secondo bowl stagionale

Varese. Cuore, coraggio e forza d’animo. Soltanto in otto giocatrici, tra caldo, infortuni e guai muscolari antecedenti al bowl, le Piratesse portano a casa due vittorie e due sconfitte, queste ultime figlie di tutte le problematiche sopra citate.

Nella mattinata del primo maggio però, non ce n’è stato per nessuna, con due vittorie su due gare contro le Frogs Legnano (25-7) per colazione e contro le Driadi Torino in una bella gara combattuta fino all’ultimo, vinta per 14-7 come pranzo succulento.

