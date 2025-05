Frana sull’Aurelia a Finale Ligure, sopralluogo per i sensori e il via libera al bypass

Finale Ligure. Sulla frana che incombe sull’Aurelia al km 565+500, all’altezza di Capo San Donato, prosegue l’attività per preparare il nuovo bypass stradale per ripristinare la viabilità almeno a senso unico alternato. “Lunedì sono in arrivo gli esperti dei sensori di movimento voluti dall’Anas e partirà la seconda fase dei lavori” afferma l‘assessore comunale Paolo Folco, dopo un nuovo sopralluogo nell’area interessata dallo smottamento.

Con i primari interventi di messa in sicurezza, si potrà procedere alla realizzazione della strada alternativa.

