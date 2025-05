“I controlli ambientali sul porto della Spezia sono adeguati? Il punto di vista delle associazioni e dei comitati dei cittadini”, convegno in Sala Dante

“I controlli ambientali sul porto della Spezia sono adeguati? Il punto di vista delle associazioni e dei comitati dei cittadini”: questo il titolo del convegno organizzato da Raat (Rete ambiente altro turismo) La Spezia per venerdì 9 maggio alle 17.30 in Sala Dante (Via Ugo Bassi 4, La Spezia). Introdurrà Vittorio Gasparini, portavoce di Raat La Spezia. Interverranno: Marco Grondacci, giurista ambientale; Paolo Crosignani, epidemiologo; Enzo Tortello, Rete Liguria comitati e associazioni; Luca Ribechini, comitato Livorno porto pulito; Valentina Antonini, avvocato Rete ambiente altro turismo. Interverranno inoltre comitati e associazioni spezzini e di altre città coinvolti dal tema del convegno. I promotori invitano a partecipare consigliere comunali e regionali spezzini e parlamentari spezzini. Qua di seguito la locandina:

