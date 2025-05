I Vigili del Fuoco presentano “Alassio Pet Lover” con nucleo cinofilo e clinica veterinaria mobile

Alassio. In occasione della manifestazione “Alassio Pet Lover”, dedicata al mondo degli animali da compagnia in corso nella splendida cornice della riviera ligure, i Vigili del fuoco della Liguria hanno partecipato con entusiasmo attraverso la presenza del proprio nucleo cinofilo regionale.

Tre unità cinofile operative, accompagnate dai loro conduttori, hanno preso parte all’evento, suscitando grande interesse da parte del pubblico. Oltre ai cani addestrati per le operazioni di ricerca e soccorso, sono state esposte alcune delle attrezzature normalmente utilizzate durante gli interventi in scenari di calamità, illustrando al pubblico il lavoro quotidiano svolto dai Vigili del fuoco in collaborazione con questi preziosi compagni a quattro zampe.

