Il centenario si avvicina: ripartono le prepalio, quasi tutti gli armi alle sagole e premiazioni a Calata Paita

L’attesa per il centenario del Palio del Golfo si fa sentire, con l’inizio ufficiale delle competizioni che precedono la celebre sfida remiera. Domani, domenica 4 maggio, la Passeggiata Morin vibrerà per la prima prepalio, organizzata dalla borgata marinara del Canaletto che torna a ospitare una sfida dopo vent’anni. Saranno presenti 11 equipaggi junior, 12 femminili da considerarsi un record e tutti e 13 i senior, quindi la totalità.

Questo appuntamento, valido come campionato provinciale Uisp, aprirà le gare alle 9:30 con la prima sfida della categoria Junior, cui seguirà la seconda batteria alle 10. Alle 10.30, le atlete della categoria Femminile si contenderanno la prima batteria, con la seconda in programma alle 11 per l’assegnazione del Trofeo “Coppa Antonio”. Il culmine della mattinata sarà rappresentato dalle avvincenti sfide del Palio del Golfo: la prima batteria alle 11.30 concorrerà per il Trofeo “Strada Giacomo”, mentre la seconda, alle 12, decreterà il vincitore della combinata, insignito del Trofeo “Giorgio Carozzo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com