Iniziativa pubblica di LeAli a Spezia e Alleanza verdi e sinistra sui referendum

Lunedì 5 maggio alle 18 si terrà un’iniziativa pubblica di discussione sui cinque referendum dell’8 e 9 Giugno nella Sede di LeAli a Spezia/AVS, in Piazza Beverini. Con Roberto Centi ci sarà Caterina Truppa, esperta dei temi referendari, che approfondirà e chiarirà ogni singolo quesito, rispondendo a ogni domanda.

“Dignità e sicurezza del lavoro, cittadinanza, giustizia sociale i temi generali dei Referendum, a cui molti, troppi (chissà perché) non vogliono fare raggiungere il quorum, per invalidarli – si legge in una nota degli organizzatori -. Leali a Spezia/Avs e’ impegnata fin dall’inizio nella campagna referendaria e parteciperà, dando il suo contributo fattivo, alle prossime iniziative sul territorio indette dal Comitato provinciale referendario”.

