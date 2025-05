Maltrattamenti, hashish in casa e carabinieri aggrediti: arrestata coppia di fidanzati

Ha aggredito e maltrattato la fidanzata, le cui urla hanno attirato l’attenzione di numerosi passanti. All’arrivo dei Carabinieri però è spuntato un ingente quantitativo di hashish per la coppia sono scattate le manette ai polsi. E’ accaduto ieri, alla Spezia, non lontano dal centro e in una zona di passeggio dove una gazzella è arrivata in emergenza dopo una segnalazione al 112. Quando la pattuglia del Nucleo operativo è entrata in casa hanno subito appurato che due fidanzati erano in possesso di un ingente quantitativo di hashish, di un bilancino di precisione, di coltelli ed altro materiale utilizzato per il confezionamento in dosi nonché di denaro contante ritenuto provento di spaccio.

I militari, a quel punto, oltre a procedere nei confronti dell’uomo per maltrattamenti in danno della compagna, li hanno arrestati entrambi per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico ufficiale poiché la coppia, resasi conto di quello che stava accadendo, hanno posto in essere una fattiva resistenza fatta di calci, pugni e sputi verso gli operanti. I due fidanzati, dopo l’arresto, sono comparsi questa mattina in Tribunale per il rito direttissimo ed il Giudice, oltre ad aver convalidato l’arresto, ha disposto misure restrittive nei loro confronti.

