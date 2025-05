Mercato a “chilometri zero” in Piazza Brin: confermato l’appuntamento domenicale

Domani mattina, domenica 4 maggio, dalle ore 8:00 alle 13:00, si terrà in Piazza Brin a La Spezia il consueto mercato domenicale a km zero. I residenti e i visitatori potranno trovare una varietà di prodotti locali direttamente dai produttori del territorio. L’offerta include pane, miele, frutta (mele, pere), vino, castagne, formaggi, funghi e un assortimento di ortaggi come cavoli, finocchi, cime di rapa, erbe, le tipiche mele rotelle e fave.

