Prima Categoria “b”: ecco i verdetti, Vadese retrocessa e Spotornese ai playout

Tutta in anticipo si è svolta l’ultima giornata del Girone “B” della Prima Categoria. Nelle scorse settimane il Savona ha vinto il campionato mentre la Letimbro è retrocessa in Seconda Categoria. Ora tutti gli altri verdetti della regular season. Retrocede in Seconda Categoria la Vadese che perde 2 a 1 contro il Quiliano&Valleggia. Giocherà i playout la Spotornese, che da posizione favorevole disputerà lo spareggio per restare in categoria contro lo Sciarbo&Cogo. Playoff tutto genovesi, con le sfide Masone – Multedo e Olimpic – Campese.

Risultati

