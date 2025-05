Primo maggio a Porto Venere: dopo le 20 niente autobus: turisti furiosi. I Carabinieri devono chiamare i taxi

E’ stato un epilogo di primo maggio di disagi e tensione, quello trascorso da decine di turisti a Porto Venere, a causa dell’impossibilità di ritornare verso La Spezia con gli autobus di Atc, assenti dopo le 20.

Non una novità, né una responsabilità diretta dell’azienda di trasporto pubblico, che sulle tabelle degli orari riporta la straordinarietà del giorno iperfestivo, ma di sicuro un problema per una destinazione turistica che viene presa d’assalto ogni anno nei ponti di primavera, come le vicine Cinque Terre.

A denunciare il problema sui social è stata la consigliera di opposizione Francesca Sacconi con un video. “Ci sono persone alla fermata che vorrebbero andare a Spezia, ma non possono. E iniziato a chiamare taxi, che può caricare poche persone. Questo è il primo maggio a Porto Venere”, afferma nel video, mentre i Carabinieri tentavano di aiutare i turisti chiamando i taxi.

Concordi con la protesta anche gli altri consiglieri di opposizione Roberto Farnocchia, Paolo Negro”Ogni anno è la stessa storia. L’amministrazione è in sella da 12 anni ma non si è mai interessata al problema cercando una soluzione con Atc”, affermano in coro.

