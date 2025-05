Reggiana, Dionigi: “Spezia pericolosissimo, ma noi dobbiamo salvarci. Sarà una battaglia”

“Sarà una gara diversa da quella col Modena: lo Spezia ha uno dei migliori organici della Serie B, dobbiamo sfruttare le armi che avevo già visto nelle prime gare ma sono emerse ancora di più nelle ultime due vittorie. La nostra parola resta “sacrificio”: umiltà, dedizione, voglia di non mollare e non tirare indietro la gamba. Andiamo avanti così”. Parla così in conferenza stampa Davide Dionigi, l’allenatore della Reggiana che domani attende al Mapei Stadium lo Spezia di Luca D’Angelo, ancora alla caccia di punti per conquistare il terzo posto in classifica. “Oggi chi scende in campo vuole vincere, sempre. Anche chi ha giocato meno ha motivazioni. Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, affrontare la gara con determinazione e poi alla fine faremo i conti. Contro i bianconeri mi aspetto una battaglia in campo”.

Uno Spezia che può sfruttare tante armi, su cui la Reggiana ha lavorato in questi giorni. Dalle punizioni di Salvatore Esposito alla fisicità di Pio, che all’andata decise il ‘derby‘ con un gol: “Hanno grande qualità balistiche e sono molto pericolosi sulle palle inattive. Abbiamo analizzato come si sono comportate altre squadre contro di loro. Più che lo schema, però, conterà l’attenzione mentale. Stiamo lavorando per cercare di metterli in difficoltà. Pio è un attaccante fisico, ma che abbina anche la gamba. Ha sicuramente dei margini di miglioramento. Lo Spezia ha tanti giocatori forti davanti, come anche Modena, Pisa, Cremonese… Lui è uno di quelli che può fare il salto di categoria. Ma noi dobbiamo difendere da squadra: compatti e aggressivi. Sappiamo chi abbiamo davanti in queste ultime partite, proseguiamo per la nostra strada”.

