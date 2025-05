Riccò del Golfo, il sindaco: “Garantito sostegno alle famiglie con la mensa scolastica annuale e nuove misure sociali”

Il Comune di Riccò del Golfo di Spezia conferma il servizio mensa scolastico per l’intero anno scolastico, in linea con le esigenze dell’Istituto Comprensivo, con pasti di qualità a chilometro zero. Si prevede l’estensione ai servizi estivi e un aggiornamento dei parametri Isee. Ad annunciarlo è il sindaco del Comune di Riccò del Golfo, Loris Figoli che in una nota scrive: “Il risanamento economico comprovato dall’approvazione del Bilancio Consuntivo, produrrà una nuova conquista sociale e strutturale per la Collettività.Avevamo iniziato con alcune sperimentazioni”.

“Viene confermato il servizio mensa in piena corrispondenza e coincidenza con le giornate di scuola – prosegue Figoli -: l’Ente seguirà strettamente il bisogno organizzativo dell’Istituto Comprensivo. L’obiettivo è garantire alla scuola di poter organizzare la didattica sapendo che ne supporteremo con il pasto – ottimo, cucinato in loco, con prodotto a chilometro zero – senza alcuna restrizione. Da settembre a luglio, anche oltre per i servizi estivi a pagamento sociale, senza distinzione di età, con una valutazione Isee recentemente parametrata alle ottime performance reddituali dei nostri contribuenti: al livello del Capoluogo.

Riccò è costituito da una comunità giovane, dinamica, integrata agli anziani e con buona scolarità diffusa: peraltro a un passo dalla Città! Meritava e merita che i genitori lavoratori sappiano di poter contare su servizi che non sono “pensati” sulla scuola dell’Ottocento ma su quella del futuro! Tale intervento rientra in un più ampio manifesto culturale e sociale che comprende i servizi bibliotecari; quelli bilingue già dal nido; le attività di pedibus e ecocompiti per le famiglie che lavorano fino a tardi. Da sindaco, a nome dell’Amministrazione, un ringraziamento alla creatività e alla libera iniziativa del lavoro a vantaggio dell’Ente: dalle cuoche alle insegnanti, passando per volontari e personale amministrativo. Nessuno escluso!”.

