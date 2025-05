Rotonda San Genisio: “Se le condizioni sono queste rinunciamo pure ai 6 milioni che Anas intenderebbe investire”

“Situazione paradossale quella dello scorso 28 aprile ad Arcola. Infatti il consiglio comunale è stato chiamato dal sindaco Paganini a votare una ‘delibera aperta’ (e urgente) sulla quale veniva chiesto se accettare o meno i sei milioni di euro che Anas intenderebbe investire sul nostro territorio, a condizione che lo stesso ente scelga il luogo, diriga e realizzi l’intero lavoro”. Si apre così un intervento di Paolo Magliani, consigliere comunale arcolano, esponente di Rifondazione comunista. “Un’opera mastodontica che vedrebbe una grande rotonda al centro del tratto di Aurelia tra la zona artigianale di Ressora e l’attuale mini tunnel sotto-ferroviario di San Genesio, il cui attuale sbocco a T è considerato a grave rischio incidenti – prosegue Magliani nella nota -. L’opera prevederebbe lo sbancamento di parte di monte, l’infossamento dell’Aurelia nelle due direzioni per svariati metri, per poi permettere lo scavo di un nuovo grosso tunnel sotto la linea FS capace di far scorrere camion e tir di grandi dimensioni. Il tutto tra i due canali che scorrono ai lati della strada. Prevista inoltre la realizzazione di un braccetto stradale che andrebbe ad impattare col territorio al di là delle ferrovie, con inevitabili espropri ai terreni privati. Senza tralasciare l’impatto col traffico pesante, che andrebbe a gravare per anni su via XXV Aprile una volta iniziati i cantieri”.

