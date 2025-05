Solidarietà, la Regione Liguria stanzia 150mila euro a favore del Banco Alimentare

Genova. Via libera, con un decreto dell’assessorato alle Politiche sociali, allo stanziamento di 150mila euro a favore del Banco Alimentare della Liguria, l’associazione che si occupa di assistere le persone in condizione di emarginazione e povertà in tutta Italia e che agisce tramite 379 enti e associazioni caritative convenzionate.

I fondi serviranno per dare un supporto all’associazione nelle sue attività di recupero delle eccedenze alimentari, la riduzione dello spreco di cibo, la distribuzione degli alimenti alle famiglie che ne hanno bisogno.

» leggi tutto su www.genova24.it