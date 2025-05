Sospetta frattura a un piede per un’escursionista a Deiva: mobilitati uomini e mezzi

Intervento nel tardo pomeriggio di oggi per i Vigili del fuoco, l’elicottero Drago e i militi della Pubblica assistenza di Deiva per un’escursionista piemontese sessantenne. La donna era impegnata in una camminata, sul sentiero 656 che collega Deiva Marina a Framura. La donna sarebbe caduta in una zona impervia riportando una sospetta frattura al piede che le ha impedito di proseguire nel percorso. Di li a poco è stato dato l’allarme e sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e i militi della Pubblica assistenza che l’hanno immobilizzata e atteso l’arrivo dell’elicottero. La donna è stata poi accompagnata in ospedale.

