Turismo: anche la Lunigiana punta alla destagionalizzazione, la Spezia gioca il “jolly” dell’area vasta

Sabato mattina, la Sala Tobagi di Aulla ha ospitato la conferenza intitolata “Turismo, esperienza Lunigiana”, un evento collaterale all’appuntamento congressuale per la nomina del coordinamento di Fratelli d’Italia Lunigiana. L’incontro ha visto la partecipazione di figure di spicco del partito e delle istituzioni locali, tra cui l’Onorevole Maria Grazia Frija, rappresentante di Fratelli d’Italia e vicesindaco assessore con delega al Turismo del Comune della Spezia. L’appuntamento è stato promosso dall’onorevole apuano Alessandro Amorese, assente per motivi familiari. Tanti i temi trattati e per l’occasione è stato rilanciato il tema dell’area vasta, un’alternativa per spostare le masse di turisti anche in altre località che rientrano nel progetto “Ala” che conta 66 Comuni tra Liguria e Toscana. Un progetto che punta ad essere dunque un “jolly” nella complicata partita del turismo.

Ad affiancare l’Onorevole Frija era presente il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Marco Guidi, accompagnato da altri membri e sostenitori del coordinamento FDI Massa Carrara. La conferenza ha coinciso con la riconferma dell’avvocato Umberto Zangani di Villafranca alla guida del rinnovato staff comprensoriale del partito, composto inoltre da Stefania Baldassarri, Pierluigi Bassignani, Davide Campioni, Roberto Cervia, Mattia Cardellini e Bruno Quieti.

