Turismo: i ponti delle code; dopo quello del 2 giugno il ritorno alla normalità

Pazienti code per gustare la focaccia o il gelato; doppi o tripoli turni al ristorante; soprattutto code per salire su un battello e raggiungere le affollatissime Portofino e San Fruttuoso. Così in Riviera e così alle Cinque Terre dove una turista commenta: “Tutto bello, ma paghiamo tanto per fare delle code”. E qualcuno, come avviene ogni anno in periodo di ponti, ipotizza il numero chiuso; altri la costruzione di autosilo per far fronte alla mancanza di posti auto. Se il bel tempo ci assisterà, sarà così anche il ponte del 2 Giugno (un lunedì). Poi si tornerà alla normalità delle vacanze, tenuto conto che gli italiani hanno ripreso a fare le vacanze all’estero; che la crisi colpisce molte famiglie; che la circolazione dei treni tra Milano e la Liguria sarà difficile tra il 21 luglio e il 31 agosto. Saranno i dati ufficiali a dirlo, la sensazione tuttavia è che la stagione invernale abbia ristretto i propri confini; e questa, se confermata, sarà una bella notizia.

