Ultimo appuntamento con “Spazio mamma” in Via Cadorna

Si conclude venerdì prossimo il ciclo di incontri del primo semestre 2025 di “Spazio mamma”, l’iniziativa dell’associazione “La Famiglia” a beneficio delle mamme con bambini nel primo anno di vita. In questo periodo è stato tra l’altro realizzato e colmato di doni il “cestino delle piccole cose”, un piccolo armadio con prodotti vari, abiti e giochi, dedicato alle mamme che si trovano in difficoltà di vario genere. Nell’incontro, fissato alle 10 nella sede di via Cadorna 24, si parlerà di alimentazione sana per mamma e bambini, con la biologa nutrizionista Claudia Benco e la neuropata Paola Maggio. Il progetto rientra nel bando Inclusione e benessere di Fondazione Carispezia. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 393.1479654.

