Una trentina di tifosi spezzini tiferanno le Aquile nel settore ospiti di Reggio Emilia

Non sarà l’esodo che ci sarebbe stato senza le restrizioni imposte ma almeno simbolicamente lo Spezia non sarà totalmente solo al cospetto della Reggiana che domenica sfiderà nel rettangolo verde dello stadio Città del Tricolore. Il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia ligure lascerà a casa tanta gente che non avrebbe voluto mancare a una partita che ha una sua storia scritta negli almanacchi. Ci saranno comunque 34 tifosi residenti in altri luoghi d’Italia, che si sistemeranno in curva Nord. Previste circa 9-10mila spettatori allo stadio.

