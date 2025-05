Verso Genoa-Milan, Vieira: “Con salvezza inizia una nuova fase, quella della responsabilità”

Genova. È arrivata la matematica salvezza per il Genoa e per Patrick Vieira, lo dice in conferenza stampa pre-partita col Milan, comincia una fase nuova: “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ora inizia questa nuova fase che permette la responsabilità e l’orgoglio di aver sempre voglia di fare bene. Noi abbiamo responsabilità davanti ai nostri tifosi, al presidente, noi dobbiamo finire il campionato bene. Ho sempre detto che il punto forte sono i tifosi, ci sono stati sempre accanto in ogni momento e per questo dobbiamo avere l’attitudine giusta, dobbiamo continuare a giocare con intensità, voglia di vincere, giocare con energia”.

Il Milan è stata la prima squadra italiana di Vieira e il mister ha sempre detto che incontrare gente esperta come Maldini e altri gli è servito molto per costruirsi la mentalità da professionista. Sta cercando di trasmetterlo ai giovani del Genoa? “Sì ho imparato tantissimo, ho guardato, ho ascoltato e questo ha aiutato la mia carriera. È importante avere questa positiva esperienza a fianco. Ed è importante per me aiutare questa squadra a crescere. I giocatori esperti aiutano gli altri”.

