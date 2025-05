Calcio/ Samp, la salvezza è sempre più in salita: a Catanzaro è 2-2

Il pareggio per 2-2 maturato sul campo del Catanzaro complica ulteriormente il cammino della Sampdoria, che ora vede ridotte al minimo le possibilità di evitare la retrocessione diretta in Lega Pro. Con i risultati maturati nel resto del turno, i blucerchiati sarebbero oggi fuori anche dalla zona playout.

Il tecnico blucerchiato Evani ha optato per un 3-5-2: tra i pali Cragno, protetto da Curto, Altare e Riccio. A centrocampo spazio sulle fasce a Depaoli e Venuti, mentre in mezzo hanno agito Vieira, Yepes e Sibilli. In avanti, confermata la coppia esperta Borini-Coda.

» leggi tutto su www.levantenews.it