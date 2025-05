Carcere di Marassi, intercettato pacco con venti cellulari e droga

Genova. Una ventina di telefoni cellulari e droga destinata ad alcuni detenuti del carcere di Marassi. È quanto conteneva il pacco intercettato dal personale di Polizia Penitenziaria in mattinata.

A dare la notizia è Vincenzo Tristaino, segretario per la Liguria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “L’attenta vigilanza dei Baschi Azzurri in servizio a Marassi ha portato all’immediato sequestro del pacchetto, anche se non è stato possibile fermare chi lo ha lanciato ma confidiamo nella visione delle telecamere di servizio”.

» leggi tutto su www.genova24.it