CasaPound ricorda Ugo Venturini, Genova Antifascista: “Nessuna parata fascista resterà senza risposta”

Genova. Domenica di tensione in centro città per la commemorazione di Ugo Venturini, il militante dell’Msi ucciso nel 1970 nel corso di un comizio di Giorgio Almirante.

Il circolo La Risoluta di CasaPound ha infatti confermato che a partire dalle 10.45 si terrà il ricordo di Venturini a 55 anni dalla sua morte, e Genova Antifascista ha subito replicato annunciando un presidio in risposta in piazza Verdi-Giardini di Brignole, dove è posizionata la targa in sua memoria: “Contro tutti i fascismi. Nessuna parata rimarrà senza risposta”.

