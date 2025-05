Giornata importante per determinare la griglia play off, non solo in casa Spezia

La Cremonese obbligata a fare punti in casa contro il Sassuolo per tenere viva la corsa al terzo posto occupato dallo Spezia. Il Cesena alla ricerca di un successo sul Palermo per rilanciare le proprie chance di centrare quantomeno l’ottavo posto. Il Catanzaro che prova a rilanciarsi contro la Sampdoria e la Juve Stabia sul campo del Brescia per chiudere la corsa al quinto posto. E’ una giornata importante in ottica piazzamenti play off quella che si gioca tutta oggi domenica 4 maggio.

Gli aquilotti la vivono da una posizione piuttosto comoda, con 6 punti di vantaggio sulla Cremonese quarta che venerdì prossimo sarà di scena proprio al Picco. Potrebbe arrivarci già fuori dai giochi per la migliore piazza in ottica spareggi se oggi facesse peggio della squadra di D’Angelo. Molto serrata invece la corsa all’ottava posizione con Bari, Modena e Cesena appaiate a 44 punti a giocarsi un solo posto. Compito arduo per i pugliesi, che ospitano un Pisa pronto a festeggiare la matematica serie A. Ma anche il Modena a Carrara non ha un compito facile.

