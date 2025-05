Hristov: “Siamo terzi, con la Cremonese sarà una partita diversa. Oggi una questione di testa”

“Non penso che qualcosa sia cambiato, oggi ci è mancata la mentalità di vincere e chiudere la partita. Abbiamo fatto un brutto secondo tempo, nel primo penso che abbiamo dominato. Per mezz’ora sembrava di giocare undici contro zero, poi abbiamo preso gol al primo tiro e siamo andati giù di testa. Dobbiamo ritrovare la mentalità di mesi fa”. Parla così Petko Hristov, il capitano dello Spezia, che si presenta in sala stampa al Mapei Stadium dopo il ko contro la Reggiana. “Non voglio fare polemiche, non ha senso in questo momento. Siamo a maggio, terzi in classifica, e si dice che siamo messi male fisicamente. Non penso sia giusto. Ora mettiamo la testa ai playoff, ci giochiamo il terzo posto per chiudere al meglio il campionato”.

Uno Spezia parso in difficoltà soprattutto a livello fisico, ma per il capitano il problema è stato un altro: “Non penso che fisicamente siamo messi male. È una questione di testa. Se dici che stai bene allora stai bene”, racconta, spiegando poi la decisione di difendere molto alti: “Dipende dagli avversari, le ultime partite abbiamo trovato squadre basse che ci costringono a preventive alte. Non è detto che su venti palloni le possiamo prendere sempre noi, è normale gli avversari a volte ripartano. Ci è mancato di difendere in undici come successo altre volte”.

