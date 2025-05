IFL, piove sui Pirates: vincono i Lazio Marines per 38 a 10

Roma. Brutta sconfitta per 38-10 della squadra albisolese, la quale con un solo quarterback a mezzo servizio (Burato finalmente si rivede in campo per lunghi tratti) concede ben 5 turnover ai padroni di casa dei Lazio Marines. Tra fumble e intercetti su passaggi spesso troppo profondi, la forte difesa romana va a nozze e inchioda, oltre al risultato sul tabellone del Dabliu Eur Field, anche la defense pirata a rimanere per lunghi tratti sempre in campo.

Il risultato poteva essere ancora peggiore visto che i Marines si vedono negare 2 TD (uno su Pick Six di Cascio), dalla crew arbitrale.

