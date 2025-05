Il campionato è chiuso: tutti i verdetti dalla Serie D alla Seconda Categoria

Serie D

L’Albenga che si è ritirato è ormai un fatto arcinoto. Per il club dei dirigenti Candela e Bisazza c’è la procedura fallimentare. Sul campo, il Vado disputerà per il terzo anno consecutivo i playoff. La società del presidente Tarabotto sfiderà il Gozzano in casa al Chittolina. L’altra semifinale è NovaRomentin Lavagnese. Epilogo amaro per la Cairese, che non ha evitato i playout. Al Cesare Brin sarà sfida al Chieri. In 90 minuti i gialloblù potrebbero consolidare la categoria come da piani societari o ritornare al punto di partenza, ovvero in Eccellenza. Retrocedono Borgaro e Fossano.

