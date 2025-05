Il Pisa raggiunge il Sassuolo in serie A. I nerazzurri escono sconfitti sul campo del Bari, ma la contemporanea sconfitta dello Spezia contro la Reggiana fa sì che la squadra di Pippo Inzaghi sia sicura del secondo posto in classifica che vale una promozione attesa da oltre trent’anni. Festa grande per la squadra nerazzurra al San Nicola e festa anche all’Arena Garibaldi dove il club ha organizzato un maxischermo e aperto la curva di casa.

L’articolo Nella prossima serie B ci sarà il Monza proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com