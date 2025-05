Il Sassuolo ferma la Cremonese che va a -5 dalle Aquile. Per lo Spezia un risultato confortante

Il Sassuolo ferma la rincorsa al terzo posto della Cremonese che non va oltre l’1-1 in casa contro la dominatrice del torneo. Neroverdi avanti subito su un erroraccio in disimpegno del portiere Fulignati che consegna a Laurientè la palla del vantaggio ospite. Pari prima dell’intervallo con la botta da fuori di Barbieri che fa immaginare un secondo tempo d’assalto per i padroni di casa contro un Sassuolo promosso da settimane. Ma a ben guardare nei secondi 45’ una pur volitiva Cremonese combina poco davanti e rischia anzi di capitolare di nuovo su una delle tante giocate di alta scuola degli avanti emiliani. Ceccherini, ammonito, salterà la gara del Picco. Indubbiamente l’1-1 dello Zini fa felice i tifosi dello Spezia reduci dal ko del “Città del Tricolore”: la Cremonese, che dimostra anche stasera di stare benissimo e porta a casa l’ennesimo risultato positivo del suo finale di regular season, rosicchia un punto a Hristov e compagni e va così a -5 dagli aquilotti con due partite ancora da disputare. Ma tutto sarebbe stato chiaramente molto diverso se avesse vinto riducendo il divario a tre sole lunghezze visto che venerdì si gioca proprio Spezia-Cremonese al Picco mentre all’ultima giornata, la 34esima recuperata il 13 maggio, lo Spezia ospiterà un Cosenza retrocesso mentre i ragazzi di Stroppa saranno di scena a Pisa che proprio oggi ha raggiunto la serie A.

