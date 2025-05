Pallare. Incidente stradale, nella mattinata odierna (4 maggio), a Pallare. Stando a quanto riferito, a rimanere ferito è stato un ragazzo di 32 anni (classe 1993).

Era in sella alla moto quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. È successo in località Da Valle, intorno a mezzogiorno. Immediata la chiamata ai soccorsi.

