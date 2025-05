Meteo, torna il maltempo: scatta l’allerta gialla per temporali

Genova. Arriva il tanto annunciato maltempo e scatta l’allerta gialla su per temporali sulle zone B, C ed E (Savona, Genova e Levante e relativi entroterra) , che sarà in vigore da mezzanotte sino alle 15 di lunedì 5 maggio. Sui bacini grandi del levante (Zona C) sarà inoltre in vigore allerta gialla per rischio idrogeologico dalle 8 alle 18 della stessa giornata.



Nella giornata di domenica la nuova perturbazione porterà un progressivo aumento della nuvolosità con possibili temporali dal pomeriggio, specie sul Centro-Ponente . Nel corso della notte i fenomeni si estenderanno anche al Centro-Levante con temporali forti su BCE e possibili allagamenti localizzati in serata. Venti dai quadranti meridionali fino a 40-50 km/h sui rilievi del Centro.

