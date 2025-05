Dopo tre anni il Monza saluta matematicamente la serie A e retrocede in serie B. Il primo verdetto stagionale per il massimo campionato arriva dopo la sconfitta dei brianzoli per 0-4 all’U-Power Stadium contro l’Atalanta. A decidere la sfida la doppietta di Charles De Ketelaere e le reti di Ademola Lookman e Marco Brescianini.

