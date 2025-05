Prima Categoria “A”: sarà spareggio Baia Alassio – Ospedaletti per decidere chi vincerà il campionato

Non bastano 30 partite stagionali per decidere la vincitrice del campionato di Prima Categoria “A”. Con la vittoria di oggi dell’Ospedaletti contro l’Imperiese, le due squadre si trovano attualmente entrambe a 65 punti in testa alla classifica. Per regolamento scatta quindi la gara supplementare in più, che si giocherà in campo neutro probabilmente nel prossimo week end.

In attesa della data e del luogo, che probabilmente saranno rivelate a stretto giro d’orologio, andiamo a ripercorrere assieme tutti i passi fondamentali delle due squadre. I due club si sono fin da subito messi in gioco per cercare la vetta del campionato, mantenendola fin dalle primissime giornate. Tra le più papabili assieme al Camporosso e la Dianese per la vittoria del campionato, saranno loro due alla fine a giocarsi le proprie carte per raggiungere la Promozione in via diretta.

