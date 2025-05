Rapallo-Cavi: soccorsi notturni e intervento dei carabinieri

Tra i soccorsi effettuati dal 118 di Lavagna, ne segnaliamo alcuni, risultati non gravi, che hanno però richiesto la presenza delle forze dell’ordine, in particolare dei carabinieri. A mezzanotte in via del Cigno a Cavi i militi della Croce Verde di Sestri Levante hanno prelevato una persona con una ferita al cranio, trasportandola al pronto soccorso. Sempre a Cavi lungo la via Aurelia alle 3, nuovo intervento, questa volta da parte dei militi della Croce Verde di Lavagna. A Rapallo poco prima delle due i volontari del soccorso, con i militari, sono intervenuti sul lungomare in prossimità del castello per una persona che ha rifiutato il trasporto in ospedale. I carabinieri sono intervenuti anche alle 20.30 in largo Giusti a Santa Margherita Ligure in aiuto di un cinquantenne trasportato dalla Croce Bianca di Rapallo al “pronto” di Lavagna.

