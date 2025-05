Hanno aperto la cassaforte, hanno messo insieme ciò che hanno trovato all’interno e si sono messi in fuga a bordo di un’auto. E’ successo ieri sera intorno alle 21 in un appartamento dei Prati di Vezzano. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che, sentendo dei rumori pervenire dalla casa adiacente, hanno chiamato il 112. Sono stati proprio i carabinieri a prendere in carico la vicenda, iniziando da subito le ricerche per risalire ai responsabili, incrociando i dati che hanno iniziato da subito a mettere insieme. A quanto pare il bottino portato via sarebbe comunque di modeste entità. Si tratta di un episodio che si aggiunge a quello di una settimana fa sempre nella zona dei Prati sul quale gli stessi carabinieri stanno indagando.

L’articolo Rubano dalla cassaforte di una casa e fuggono in auto. Indagini a tappeto dei carabinieri proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com