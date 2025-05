Salvare le edicole: non solo giornali, ma presidi sociali nelle nostre città a disposizione ogni mattina

Savona/Provincia. Le edicole non solo rischiano di scomparire: proprio stanno scomparendo. La percentuale è differente da città a città, da zona a zona. Un destino segnato dal declino, per molti irreversibile, della carta stampata, cioè dei quotidiani? Certamente si’, ma tutto ciò che riguarda l’informazione, cioè la vita democratica di tutti noi, deve essere maneggiato con cura. Per questo lo facciamo anche noi di IVG.it, che teoricamente dovremmo stare dall’altra parte della barricata, quella dei “vincitori”.

Anticipiamo alcune conclusioni che proviamo a spiegare così: per salvare le edicole bisogna trasformarle in qualcos’altro, in punti vendita di prodotti e servizi, in modo da creare (banalizziamo) incassi in grado di far sopravvivere questo tipo di piccole imprese. In parte ciò sta già avvenendo.

» leggi tutto su www.ivg.it