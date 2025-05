Serie D, la Cairese farà i playout. Solari: “Fatto il possibile per evitarli, ora una battaglia: abbiamo le qualità per salvarci”

Cairo Montenotte. Alla Cairese non è bastata la vittoria di oggi contro il Ligorna per salvarsi direttamente: i gialloblù dovranno affrontare i playoff per mantenere la Serie D. Solari plaude i suoi per la prestazione di oggi al Cesare Brin, ma lo sguardo è ovviamente rivolto all’importantissima sfida di settimana prossima contro il Chieri. Sempre tra le mura amiche, la Cairese si giocherà il tutto per tutto per l’obiettivo salvezza.

