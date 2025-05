Torna Lapadula, conferma per Kouda? Wisniewski può riposare

Ad appena tre giorni dalla vittoria contro la Salernitana, torna in campo lo Spezia di Luca D’Angelo per il terzultimo appuntamento della Serie B, importante per confermare il terzo posto in classifica. Con tante partite in pochi giorni (dopo la sfida del Mapei si giocherà con Cremonese e Cosenza tra venerdì e martedì prossimo, ndr). Avversaria una Reggiana che sta molto bene, reduce da due vittorie in fila, che hanno cambiato la classifica della squadra dell’ex Davide Dionigi, ora in piena lotta per i playout dopo essere stato a lungo nelle zone della retrocessione diretta. Una posizione comunque delicata, che obbliga gli emiliani a lottare per i tre punti, senza fare calcoli.

E nessun calcolo verrà fatto anche da Luca D’Angelo, che cambierà ancora qualcosina nell’ottica delle rotazioni, ma che presenterà al Mapei il miglior Spezia possibile per ottenere il bottino pieno, che fuori casa manca da inizio febbraio. Davanti a Gori in porta, ecco il ritorno di Mateju nel trio difensivo, con possibile giornata di riposo per Wisniewski, al fianco di Hristov e Bertola. A centrocampo Nagy è pronto a tornare al suo posto, con Salvatore Esposito in regia e Kouda, che tanto bene ha fatto con la Salernitana, che potrebbe far riposare Bandinelli. Sugli esterni ancora panchina per Elia, da gestire in questo finale, con Vignali a destra e Aurelio a sinistra. Davanti, sicuro il ritorno di Lapadula dall’inizio. Al suo fianco ancora Pio Esposito, che resta però insidiato da Di Serio. Il capocannoniere spezzino potrebbe partire dalla panchina, riposando dopo aver giocato tantissimo negli ultimi mesi.

