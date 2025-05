Tre ambulanze della Croce Rossa per assistere lo sbarco della Humanity 1

È pronta a mobilitarsi nuovamente la macchina della Croce Rossa della Spezia in vista dell’arrivo in porto, previsto per domattina, della nave Humanity 1 che trasporta 68 migranti. Nelle attività logistiche e di assistenza sanitaria saranno coinvolti in totale 15 operatori della Croce Rossa della Spezia.

I volontari Cri saranno impegnati in porto già dall’alba di domani per l’allestimento del sito di sbarco, che accoglierà sei strutture mobili e tre ambulanze pronte a intervenire per eventuali trasporti nelle strutture sanitarie. Oltre all’allestimento del campo e al coordinamento logistico, i volontari della Croce Rossa si occuperanno dell’accoglienza dei migranti e dell’assistenza sanitaria, supportando il personale di Asl, Questura e sanità marittima durante tutte le operazioni di sbarco.

