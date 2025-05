Concluse le operazioni di sbarco dei 68 migranti della Humanity One. Per tre di loro necessarie cure ospedaliere

Si sono concluse nel pomeriggio di oggi, alle 17:00, le operazioni di sbarco della nave ong Humanity One, approdata in mattinata al porto della Spezia. Dall’imbarcazione sono scesi i 68 migranti a bordo, di cui 8 di nazionalità bengalese, 28 di nazionalità pakistana, 21 egiziani, 2 iraniani e 9 di nazionalità somala. Tra loro 16 minori non accompagnati e un nucleo familiare composto dalla mamma e da sette figli piccoli. Tre migranti hanno avuto necessità di ricorrere alle cure ospedaliere. 36 migranti sono rimasti in Liguria, di cui 7 in provincia della Spezia; 32 quelli trasferiti fuori regione.

“Le operazioni di sbarco sono state portate a termine senza particolari criticità – informa in una nota la Prefettura spezzina -, secondo l’organizzazione coordinata dalla Prefettura della Spezia. Si è reso necessario – per motivi igienico-sanitari a tutela della salute dei migranti – dotarli di abiti nuovi, attesa la riscontrata presenza di parassiti su quelli precedentemente indossati. Tutte le operazioni della discesa e degli screening sanitari si sono svolte al coperto, in apposite tende ove è stata tutelata la privacy”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com