Condannato per violenza sessuale quando era minorenne, 25enne arrestato a Savona

Savona. I poliziotti delle volanti, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno identificato un 25enne di origini Gambiane, eseguendo a suo carico a una misura di sicurezza detentiva disposta dal Tribunale per i Minorenni di Brescia presso una Colonia Agricola ed eseguito dalla Procura del Tribunale dei Minori di Brescia con un ordine di esecuzione.

L’uomo è stato rintracciato e fermato dagli agenti a seguito di un ordinario controllo in Piazza del Popolo e, dopo le formalità di rito, è risultato avere a suo carico l’aggravamento della misura di sicurezza disposta dall’Autorità Giudiziaria minorile che prevede la collocazione in una “Colonia Agricola”, misura prevista per i maggiorenni, essendo il soggetto ormai 25enne.

