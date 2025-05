Elia e Ceccherini salteranno Spezia-Cremonese

Elia dello Spezia e Ceccherini della Cremonese salteranno per squalifica la sfida di venerdì sera al Picco. Il Giudice Sportivo ha fermato per due turni Sgarbi della Juve Stabia mentre salteranno solo la prossima giornata anche Fiorillo della Carrarese, Florenzi del Cosenza; Santoro e Oliva del Modena, Pompetti del Catanzaro; Radunovic, Benali e Maita del Bari; Dickmann del Brescia; Molina, El Kaouakibi, Rover e Kofler del Sudtirol; Masciangelo del Cittadella; Redaelli del Mantova; Sersanti della Reggiana e Yepes della Sampdoria. Contro i grigiorossi invece non sarà a bordocampo il preparatore aquilotto Massimo Gazzoli che al termine della trasferta di Reggio Emilia ha contestato “con veemenza” una decisione arbitrale. Venerdì da spettatori anche per Moreno Longo del Bari, Bocchini e Marini del Sudtirol e Inzaghi del Pisa. Fra le società infine Reggiana sanzionata di duemila euro per il lancio in campo di un fumogeno.

L’articolo Concluse le operazioni di sbarco dei 68 migranti della Humanity One. Per tre di loro necessarie cure ospedaliere proviene da Città della Spezia.

