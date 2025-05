Genova. Il Genoa cerca la prima vittoria contro una big nel posticipo della 35esima giornata di Serie A contro il Milan. Serata umida, senza pioggia durante il riscaldamento, solo una tregua visto che le precipitazioni cominciano alla lettura delle formazioni.

Vieira schiera l’ex Messias dal primo minuto per provare a dare un appoggio offensivo a Pinamonti. In campo anche Norton-Cuffy. Il centrocampo è completato da Thorsby, Masini e Frendrup.

Nel Milan panchina per Leao. In attacco c’è Jovic.

