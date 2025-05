“Il viaggio di Esprimo”, Nave Italia salpa dalla Spezia con a bordo dieci pazienti affetti da sclerosi multipla

Dopo la partenza inaugurale con gli studenti dell’IPSEOA Pastore di Gattinara, prosegue la campagna 2025 di Nave Italia, il brigantino della Fondazione Tender To Nave Italia ETS. Domani, 6 maggio, salperà dal porto della Spezia il secondo progetto in programma: “Il viaggio di ESPRIMO”, promosso dal Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell’Università degli Studi di Verona, in collaborazione con AISM e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

A bordo saliranno 10 pazienti affetti da sclerosi multipla con disabilità lieve-moderata, accompagnati da un’équipe multidisciplinare composta da psicologi ed esperti in scienze motorie. Il progetto – che si concluderà il 10 maggio – punta a misurare l’efficacia di un’esperienza in mare sull’equilibrio psico-fisico dei partecipanti, integrando le attività veliche con una raccolta strutturata di dati neuropsicologici, psicosociali e motori.

