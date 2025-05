Visto il successo di pubblico riscontrato, “Kairos” esposizione personale d’arte di Maria Tacchini, in corso all’Hotel del Golfo di Lerici (Via Gerini 37), sarà prolungata per tutto il mese di maggio. Le opere saranno visitabili tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 19.

