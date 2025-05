Lavagna: “Anticagge e demoe” pronta l’ordinanza relativa alla viabilità

Quasi tutte le località rivierasche hanno un mercatino di antiquariato e collezionismo. A Lavagna si chiama “Anticagge e demoe”. C’è una nuova ordinanza che riguarda la viabilità legata all’esposizione e parte sabato 31 maggio; avrà valore anche per i successivi quarti sabati di ogni mese.

ORDINA

che siano attuate le seguenti disposizioni:

• Via Nuova Italia nel tratto compreso tra Via Marsala e Via Cavour: chiusura al traffico dalle ore 5,00 alle ore 21,00 del 31/05/2025 e, con gli stessi limiti temporali, per i successivi 4° sabato di ogni mese. Dovrà essere sempre consentito

il transito ai mezzi di soccorso e di polizia;

• Via Nuova Italia nel tratto compreso tra Via Marsala e Via XX Settembre: Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate sgombero totale dei veicoli dalle ore 6,00 alle ore 21,00 del 31/05/2025 ad eccezione dei veicoli muniti di pass rilasciato dal C.I.V. Centro Storico di Lavagna e, con gli stessi limiti, per i successivi 4° sabato di ogni mese;

• Via Nuova Italia nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Cavour: sgombero totale dei veicoli dalle ore 6,00 alle ore 21,00 del 31/05/2025 e, con gli stessi limiti temporali, per i successivi 4° sabato di ogni mese;

• Via XX Settembre nel tratto compreso tra Via Colombo e Via Nuova Italia: chiusura al traffico dalle ore 5,00 alle ore 21,00 del 31/05/2025 e, con gli stessi limiti temporali, per i successivi 4° sabato di ogni mese;

• i veicoli transitanti nel tratto lato mare di Via Nuova Italia compreso tra Via Goito e Via Marsala dalle ore 5,00 alle ore 21,00 del 31/05/2025 e, con gli stessi limiti temporali, per i successivi 4° sabato di ogni mese, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra su Via Marsala;

• nel tratto di Via XX Settembre chiuso alla circolazione dalle ore 5,00 alle ore 21,00 del 31/05/2025 e, con gli stessi limiti temporali, per i successivi 4° sabato di ogni mese, sarà consentita in deroga l’entrata ed l’uscita da Via Colombo dei

veicoli diretti ai passi carrabili presenti nel suddetto tratto ed ai veicoli di soccorso e di polizia.

I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga dovranno procedere a “passo d’uomo”, dare la precedenza ai pedoni e, nel caso procedessero con direzione ponente, giunti all’intersezione con Via Colombo avranno l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli circolanti su quest’ultima via. Se per transitare i conducenti dei veicoli dovessero spostare transenne o sistemi di chiusura gli stessi avranno l’obbligo di ricollocarli nella stessa posizione, I veicoli trovati in sosta, in inottemperanza di quanto sopra disposto, saranno rimossi dagli Organi competenti.

» leggi tutto su www.levantenews.it