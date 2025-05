Genova. La Polizia di Stato di Genova, durante lo scorso weekend, ha arrestato un 23enne e denunciato un 21enne, entrambi per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Sabato pomeriggio intorno alle 13, un residente in un palazzo di via Caffaro ha segnalato alla polizia una lite violenta tra tre persone nel condominio di fronte, al termine della quale una donna si è calata dalla finestra in direzione ponte Caffaro, inseguita da un uomo.

