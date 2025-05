Massalongo: “Sì al turismo, ma non a discapito degli spezzini. Servono politiche di gestione e programmazione”

“La “turistificazione”, con tutte le sue conseguenze negative, è un fenomeno che deriva dall’assenza di politiche di programmazione e gestione del comparto e purtroppo sta investendo anche la nostra città. Ma è la cronaca di un fatto annunciato, perché era chiaro che sarebbe successo, tra uno sciorinamento di numeri dei flussi con selfie “de noialtri” e poca, pochissima, attenzione alle ricadute reali di tali numeri. Basti solo pensare che, oggi, una famiglia spezzina per trovare una casa in affitto deve sperare in un colpo di fortuna oppure pagare canoni elevatissimi: la proliferazione di B&B, a discapito delle case in affitto tradizionali, sommata alla totale assenza di politiche per la casa e di programmi di edilizia pubblica convenzionata, sta diventando un problema ormai quasi fuori controllo” Lo afferma in una nota l’architetto Andrea Massalongo, membro dell’Unione comunale del Partito democratico spezzino.

“Né si possono osservare effetti positivi sulla vita economica, sociale e culturale del nostro territorio da parte di un turismo così poco governato. I vantaggi ormai paiono destinati solo ai pochi proprietari di case, mentre a tutti i cittadini toccano i disagi dell’overtourism. Ma quali possono essere le soluzioni? La favola del territorio virtuoso in cui tutti gli amministratori e gli operatori dialogano d’amore e d’accordo, diventando così, come per magia, capaci di scaglionare i flussi e dirottare i turisti dalle mete classiche verso itinerari secondari sembra ormai pura fantasia. Occorrono progetti e una strutturazione dell’offerta per rilanciare l’entroterra, bellissimo sì, ma certamente meno gettonato della riviera. E parlare di sostenibilità in relazione al turismo, non significa farlo diventare immediatamente sostenibile. Si tratta di processi che vanno studiati e messi in pratica. Di certo, aumentare a dismisura i prezzi dei servizi, come in questi anni ha fatto il centrodestra, a partire dal costo esorbitante dei biglietti dei treni, sembra più un progetto di selezione del turista per censo. No, grazie! La verità – afferma Massalongo – è che un territorio non può vivere di solo turismo”.

