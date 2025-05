‘Santa’: alla guida in stato di ebbrezza; ritirate cinque patenti, auto affidate a terzi

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure hanno intensificato i controlli nel fine settimana lungo le principali arterie stradali, per contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera”.

Durante le operazioni, sono state effettuate cinque denunce nei confronti di persone di età compresa tra i 20 e i 70 anni, fermate alla guida con un tasso alcolemico nettamente superiore al limite consentito. I documenti di guida sono stati ritirati e i veicoli affidati a terzi.

Nel corso dell’attività, un polacco 32enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta allo stato di ubriachezza, ha opposto resistenza all’atto della sua identificazione

