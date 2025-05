Savona, al Della Rovere si smembrerà una seconda. Famiglie e insegnanti: “Preoccupati”. La dirigente: “Dispiace che i ragazzi siano considerati numeri”

Savona. La classe 2C dell’indirizzo di Scienze Umane di Savona, del Liceo Statale Giuliano Della Rovere, verrà smembrata e così per l’anno accademico 2025/2026 avverrà la ripartizione degli studenti di tale classe tra le altre omologhe.

E’ quanto si apprende dalla circolare del 29 aprile inviata dalla dirigente scolastica, la professoressa Monica Carretto, agli alunni e alle loro famiglie. Una scelta obbligata “visto l’organico assegnato dall’USP (Ufficio Scolastico Provinciale) di Savona a questo istituto per l’A.S. 2025/2026, si rende necessario procedere all’accorpamento delle future classi terze dell’indirizzo Scienze Umane: in particolare è stato rilevato che tre classi presentano una consistenza numerica inferiore al limite minimo previsto dall’art.17 del D.Lgs. 81/2009 (art 17 comma 1: le classi intermedie sono costruite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente so procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all’articolo 16)“.

» leggi tutto su www.ivg.it